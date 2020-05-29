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Экс-голкипер Днепра стал жертвой обещаний агентов – пришлось присоединиться к аутсайдеру

13:38 34 Читати українською
Экс-голкипер Днепра стал жертвой обещаний агентов – пришлось присоединиться к аутсайдеру
Шелихов в Днепре / Фото из открытых источников

Вратарь Николаева Денис Шелихов имел неприятную историю во время выступлений в чемпионате Беларуси.

"Можно сказать, что после Ислочи я стал жертвой обещаний агентов. Мне понаобещали приличных вариантов, а в итоге – ничего не смогли предложить. А Ислочи я уже сообщил, что хочу идти. Соответственно, они начали искать мне замену, что является нормальным.

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Если бы я знал все наперед, то конечно оставался бы в белорусском клубе. Поскольку вариантов особенно у меня не было, я оказался в Луче из Минска, который тогда только поднялся в высший дивизион. То есть я снова боролся за выживание, что мне больше пошло на пользу. Если много обороняться, то естественно, голкипер не имеет проходных матчей", – пояснил Шелихов в интервью сайту ПФЛ.

Напомним, 30-летний голкипер является воспитанником Днепра, также имел опыт выступлений за Волынь на правах аренды.

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Теги
Украинцы за рубежом Денис Шелихов Денис Шелихов Беларусь Ислочь Ислочь
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