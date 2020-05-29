"Увидим Лунина в Реале в следующем году": Михайленко объяснил, почему Мадриду следует сделать ставку на украинца

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко оценил перспективы Андрея Лунина в Реале.

"Я читал о том, что Реал хочет оставить Лунина в составе. Думаю, что это недалеко от истины, учитывая экономические проблемы, созданные коронавирусом, от которых пострадали маленькие и большие клубы.

Лунин признался, что следующий сезон рассчитывает провести в Реале

Андрей – хороший вратарь. Для Реала вариант с Луниным экономически выгоден. Думаю, в следующем сезоне у него будут шансы побороться за место в основном составе. Мы увидим его в Реале в следующем году", – подытожил Михайленко в комментарии Yellow.

Напомним, Лунин дебютировал во взрослом футболе именно под руководством Михайленко – сезон 2016/17 в составе Днепра.

Мадридская пресса считает, что Лунин копирует лидера Барселоны: "Отошел от проекта Роналду"