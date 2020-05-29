toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-голкіпер Дніпра став жертвою обіцянок агентів – довелося приєднатися до аутсайдера

13:37 282 Читать на русском
Екс-голкіпер Дніпра став жертвою обіцянок агентів – довелося приєднатися до аутсайдера
Шеліхов у Дніпрі / Фото з відкритих джерел

Воротар Миколаєва Денис Шеліхов мав неприємну історію під час виступів у чемпіонаті Білорусі.

"Можна сказати, що після Іслочі я став жертвою обіцянок агентів. Мені понаобіцяли пристойних варіантів, а в підсумку – нічого не змогли запропонувати. А Іслочі я вже повідомив, що хочу йти. Відповідно, вони почали шукати мені заміну, що є нормальним.

"Побачимо Луніна в Реалі наступного року": Михайленко пояснив, чому Мадриду слід зробити ставку на українця

Якби я знав все наперед, то звичайно лишався б у білоруському клубі. Оскільки варіантів особливо в мене не було, я опинився в Лучі з Мінська, який тоді тільки-но піднявся до вищого дивізіону. Тобто я знову боровся за виживання, що мені більше пішло на користь. Якщо багато оборонятися, то природньо, голкіпер не має прохідних матчів", – пояснив Шеліхов у інтерв'ю сайту ПФЛ.

Нагадаємо, 30-річний голкіпер є вихованцем Дніпра, також мав досвід виступів за Волинь на правах оренди.

Фінал ЛЄ-2015: чому трагічна казка Дніпра – вища за тріумф Шахтаря, уроки для нашого футболу і внесок у захист України

blog_ava
Влада Седан зізналася, яка звичка Зінченка її дратує найбільше
09:46
2698
Теги
Українці за кордоном Денис Шеліхов Денис Шеліхов Білорусь Іслоч Іслоч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Серія А офіційно отримала дату відновлення чемпіонату
    Італія — 28 трав2389 Серія А офіційно отримала дату відновлення чемпіонату
6
год
:
40
хв
Фрайбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук