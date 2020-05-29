Екс-голкіпер Дніпра став жертвою обіцянок агентів – довелося приєднатися до аутсайдера

Воротар Миколаєва Денис Шеліхов мав неприємну історію під час виступів у чемпіонаті Білорусі.

"Можна сказати, що після Іслочі я став жертвою обіцянок агентів. Мені понаобіцяли пристойних варіантів, а в підсумку – нічого не змогли запропонувати. А Іслочі я вже повідомив, що хочу йти. Відповідно, вони почали шукати мені заміну, що є нормальним.

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Якби я знав все наперед, то звичайно лишався б у білоруському клубі. Оскільки варіантів особливо в мене не було, я опинився в Лучі з Мінська, який тоді тільки-но піднявся до вищого дивізіону. Тобто я знову боровся за виживання, що мені більше пішло на користь. Якщо багато оборонятися, то природньо, голкіпер не має прохідних матчів", – пояснив Шеліхов у інтерв'ю сайту ПФЛ.

Нагадаємо, 30-річний голкіпер є вихованцем Дніпра, також мав досвід виступів за Волинь на правах оренди.

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