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Экс-форвард Зари Бонавентуре может перебраться в топ-чемпионат – он забивал Реалу и Манчестер Юнайтед

10:00 55 Читати українською
Экс-форвард Зари Бонавентуре может перебраться в топ-чемпионат – он забивал Реалу и Манчестер Юнайтед
Деннис Бонавентуре / Belga

Нападающий бельгийского Брюгге Деннис Бонавентуре попал в сферу интересов клубов из ведущих чемпионатов Европы.

22-летний нигериец оказался на радаре нескольких клубов из топ-5 европейских первенств. Об этом журналист Ману Лоньон написал в своем твиттере.

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Интерес к Бонавентуре проявляют немецкие РБ Лейпциг и Байер, итальянский Наполи, а также английский Саутгемптон. Но активнее всех ведет себя дортмундская Боруссия. "Шмели" уже вступили в переговоры с Брюгге, но детали возможной сделки пока неизвестны.

В нынешнем сезоне Деннис Бонавентуре провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. В частности, нигерийский форвард дважды огорчил мадридский Реал на Бернабеу и забил МЮ в Лиге Европы. В сезоне 2016/17 он защищал цвета луганской Зари.

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