"Бонавентуре обошелся Заре в тарелку борща", – Вернидуб рассказал о мизерных заработках обидчика Реала и МЮ в УПЛ

Экс-наставник Зари, а ныне главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб вспомнил работу в луганском клубе.

"Деннис Бонавентуре был своеобразным парнем. Еще Боли. Темнокожие игроки всегда с непростым характером. Но зато это классные футболисты. Если найти к ним подход, то это стоит того. У Денниса первые полгода была зарплата 20 тысяч гривен.

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Когда он уже отыграл эти шесть месяцев, я лично просил руководство поднять парню зарплату хотя бы в два раза. Ему сделали 40 тысяч гривен. Чтобы не обидеть его, он обошелся Заре в тарелку борща. А луганчане заработали на нем, как на золотых приисках.

Когда зашла речь о его продаже, мне начали впихивать в голову, что он алкоголик, пьет, гуляет. Но я ни разу не видел его в каком-то непонятном состоянии. Все это полная ложь и чушь. Каждый имеет право жить так, как он хочет. Если он начал хорошо зарабатывать в Бельгии, почему он не может красиво одеваться и покупать дорогие вещи?", – рассказал Вернидуб для Football Hub.

Напомним, в 2017 году Заря продала Бонавентуре за 1,3 мл евро. Сейчас нигериец является ключевым форвардом Брюгге и успел пошуметь в нынешнем розыгрыше ЛЧ, отгрузив Реалу на выезде два мяча.

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