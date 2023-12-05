Грузинский вингер Гиорги Арабидзе может вернуться в украинскую Премьер-лигу.

Бывший вингер донецкого Шахтера Гиорги Арабидзе может вернуться в украинскую Премьер-лигу – грузин заинтересовал неназванный клуб УПЛ с опытом игры в еврокубках. Об этом пишет Sportarena.

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Грузинский полузащитник, ныне выступающий в составе Торпедо Кутаиси, имеет опыт выступлений за молодежную команду донецкого Шахтера. Гиорги даже имеет 4 матча за взрослую команду "горняков", в которых ему удалось отличиться 1 голевой передачей.

В текущем сезоне Арабидзе забил 14 голов и отдал 10 ассистов за Торпедо Кутаиси.

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