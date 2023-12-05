Грузинський вінгер Гіоргі Арабідзе може повернутися до української Прем'єр-ліги.

Колишній вінгер донецького Шахтаря Гіоргі Арабідзе може повернутися до української Прем'єр-ліги – грузин зацікавив неназваний клуб УПЛ з досвідом гри в єврокубках. Про це пише Sportarena.

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Грузинський півзахисник, який нині виступає в складі Торпедо Кутаїсі, має досвід виступів за молодіжну команду донецького Шахтаря. Гіоргі навіть є 4 матчі за дорослу команду "гірників", у яких йому вдалося відзначитися 1 гольовою передачею.

В поточному сезоні Арабідзе забив 14 голів та віддав 10 асистів за Торпедо Кутаїсі.

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