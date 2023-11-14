Форвард в свои 36 лет принял решение перестать выступать за сборную Боливии на международном уровне. Марсело Морено покинет национальную команду после ближайших матчей отбора на ЧМ-2026 против Перу (16 ноября) и Уругвая (22 ноября).

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"Мне пришлось принять решение со своей семьей, с моими друзьями, и думаю, что завершил цикл в футбольной сборной Боливии, эти две игры будут последними матчами, в которых я мог бы представлять свою страну, свою команду", – цитирует игрока d10.ultimahora.

Следует заметить, что Морено – лучший бомбардир сборной Боливии за всю историю. За "зеленых" он сыграл 106 матчей, в которых забил 31 гол.

Марсело Морено известен своими выступлениями за донецкий Шахтер, в составе которого находился с 2008 по январь 2012 года. Впрочем, в большинстве он ездил по арендам. За "горняков" он отыграл в 46 матчах, забив 11 голов. С Шахтером Морено выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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