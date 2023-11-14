Болівійський форвард в 36 років ухвалив рішення перестати виступати за збірну Болівії на міжнародному рівні. Марсело Морено покине національну команду після найближчих матчів відбору на ЧС-2026 проти Перу (16 листопада) та Уругваю (22 листопада).

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"Мені довелося ухвалити рішення зі своєю сім'єю, з моїми друзями, і думаю, що завершив цикл у футбольній збірній Болівії, ці дві гри будуть останніми матчами, в яких я міг би представляти свою країну, свою команду", – цитує гравця d10.ultimahora.

Варто зауважити, що Морено – найкращий бомбардир збірної Болівії за всю історію. За "зелених" він зіграв 106 матчів, в яких забив 31 гол.

Марсело Морено відомий своїми виступами за донецький Шахтар, у складі якого перебував з 2008 по січень 2012 року. Втім, в більшості він їздив по орендах. За "гірників" він відіграв в 46 матчах, забивши 11 голів. З Шахтарем Морено вигравав Лігу Європи в сезоні 2008/09.

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