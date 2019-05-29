Экс-форвард Шахтера Феррейра может оказаться в Андерлехте Макаренко

Бельгийский Андерлехт заинтересован в подписании нападающего Эспаньола Факундо Феррейры.

Бельгийский клуб хочет усилить состав после провального сезона 2018/19 – в чемпионате Андерлехт финишировал лишь на шестой позиции, и остался без путевки в еврокубки на следующий сезон, сообщает A Bola.

Феррейра, который ранее выступал за Шахтер, оказался ненужным Эспаньолу

Факундо Феррейра хорошо известный по выступлениям за донецкий Шахтер с 2013 по 2018 год (с перерывом на аренду в Ньюкасле). Аргентинец покинул "горняков" в 2018 году на правах свободного агента, после чего подписал контракт с Бенфикой.

В первом круге сезона 2018/2019 Феррейра сыграл за Бенфику лишь 5 матчей (1 забитый гол), а зимой ушел в аренду в Эспаньол. Аргентинский нападающий помог каталонскому клубу квалифицироваться в Лигу Европы, но не имел стабильной игровой практики – всего 9 матчей и 1 забитый мяч.

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