Екс-форвард Шахтаря Феррейра може опинитись в Андерлехті Макаренка

Бельгійський Андерлехт зацікавлений у підписанні нападника Еспаньйола Факундо Феррейри.

Бельгійський клуб хоче посилити склад після провального сезону 2018/19 – в чемпіонаті Андерлехт фінішував лише на шостій позиції, і залишився без путівки в єврокубки на наступний сезон, повідомляє A Bola.

Феррейра, який раніше виступав за Шахтар, виявився непотрібним Еспаньйолу

Факундо Феррейра добре відомий за виступами за донецький Шахтар з 2013 по 2018 рік (з перервою на оренду в Ньюкаслі). Аргентинець покинув "гірників" у 2018 році на правах вільного агента, після чого підписав контракт з Бенфікою.

У першому колі сезону 2018/2019 Феррейра відіграв за Бенфіку лише 5 матчів (1 забитий гол), а взимку пішов в оренду в Еспаньйол. Аргентинський нападник допоміг каталонському клубу кваліфікуватись у Лігу Європи, але не мав стабільної ігрової практики – лише 9 матчів і 1 забитий м'яч.

Компані став граючим тренером Андерлехта – там виступає українець Макаренко