Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Антон Шиндер перешел в немецкий Аммерталь, сообщает Onetz.

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Сроки и условия контракта 34-летнего футболиста с клубом пятого дивизиона чемпионата Германии неизвестны.

К слову, прошлый сезон украинец провел за Швабах (4 дивизион), где в 21 поединке забил 10 голов.

Напомним, Шиндер начал профессиональную карьеру в Германии в клубе Ян. В 2006 году перешел в Шахтер. Затем вернулся в Германию, где выступал за вторую команду Гройтер Фюрта, Аален и Ян. С 2010-го играл в УПЛ (Таврия, Шахтер, Черноморец, Ворскла, Олимпик, Минай). Были в его карьере и русский Амкар, казахский Тобол и венгерская Кишварда. Также на его счету два матча за национальную сборную Украины.

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