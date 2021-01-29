Реорганизация перволигового Кристалла набирает обороты.

Президент ПФЛ опроверг слухи о снятии Черкащины из розыгрыша Второй лиги

По сообщению издания Meta Ratings, новым директором херсонского клуба станет бывший форвард команды Владимир Лебедь. 47-летний специалист, за плечами которого выступления за Днепр, Черноморец, Таврию, Кристалл и Николаев, а также российские ЦСКА, Зенит, владикавказский Спартак и др., в последние годы возглавлял ДЮСШ Кристалл. Есть в карьере Лебедя и опыт выступлений за молодежки Украины и России и одно выступление за национальную команду соседа-агрессора.

Заполняется и тренерский штаб Сергея Шевченко, который недавно принял клуб (в первой части сезона он возглавлял одного из лидеров группы Б Второй лиги – Таврию-Симферополь). Кроме Алексея Якименко Шевченко будет помогать Игорь Шелест, которому поручили отвечать за подготовку вратарей.

Напомним, после 16-ти туров Кристалл занимает последнюю строчку турнирной таблицы Первой лиги – в активе херсонской команды 1 победа, 1 ничья и 14 поражений.

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