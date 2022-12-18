В решающем матче Мундиаля в Катаре сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони в серии послематчевых пенальти одержала победу над Францией, став победителем чемпионата мира.

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022

44-летний наставник стал лишь третьим тренером в истории, который привел свою команду к победе на чемпионате мира и в Кубке Америки (2021), сообщает OptaJoe. Ранее это удавалось только наставникам сборной Бразилии – Марио Загалло (ЧМ-1970 и Кубок Америки-1997) и Карлосу Альберто Паррейре (ЧМ-1994 и Кубок Америки-2004).

Напомним, Скалони возглавил сборную Аргентины в августе 2018 года.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти