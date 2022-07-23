Нападающий Райан Бабел решил не капризничать во время выбора следующего клуба.

Именитый нидерландец присоединился к Эюпспору, сообщает пресс-служба клуба.

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Для 35-летнего Бабела это четвертая турецкая команда после Касымпаши, Бешикташа и Галатасарая. Также ветеран успел поиграть за Аякс, Ливерпуль, Хоффенхайм, Аль-Айн, Депортиво и Фулхэм. В прошлом сезоне форвард оформил скромные 3+2 в 42 матчах за Галатасарай.

К слову, недавно Эюпспор приютил на полгода Жерсона Родригеса (Динамо) и Оливье Тилля (Ворскла), но легионеры УПЛ решили не задерживаться. Команда проиграла плей-офф за повышение, поэтому снова проведет сезон во втором дивизионе Турции.

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