Хайдук обыграл Белупо в рамках 22-го тура чемпионата Хорватии. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Хорватия, 22 тур

Хайдук – Белупо – 4:0

Голы: Калинич, 45+2, Брекало, 48, Калик, 51, Куич, 68

Хайдук зимой солидно усилился. Клуб впервые за 19 лет имеет реальный шанс побороться за чемпионский титул, поэтому руководство позвало звездных воспитанников помочь. В частности, Никола Калинич согласился играть полсезона за один евро. Сегодня бывший форвард Днепра забил дебютный гол после очередного возвращения. Иван Перишич пока играть не может.

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Зато выдал феерию Йосип Брекало, которого арендовали у Фиорентины. Вингер забил и отдал результативную передачу. Несколько неожиданно выстрелил Эмир Сахити. Косовар в отчетном матче отдал три ассиста (столько же у него было за весь прошлый сезон).

Хайдук наконец-то прервал безвыигрышную серию, которая длилась четыре матча. Благодаря этой победе команда из Сплита поднялась на первое место турнирной таблицы, но у Риеки есть матч в запасе.