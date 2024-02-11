Экс-форвард Днепра забил эффектный дебютный гол, звездный десант делает результат - мечта о чемпионстве ожила
Хайдук обыграл Белупо в рамках 22-го тура чемпионата Хорватии. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".
Хорватия, 22 тур
Хайдук – Белупо – 4:0
Голы: Калинич, 45+2, Брекало, 48, Калик, 51, Куич, 68
Хайдук зимой солидно усилился. Клуб впервые за 19 лет имеет реальный шанс побороться за чемпионский титул, поэтому руководство позвало звездных воспитанников помочь. В частности, Никола Калинич согласился играть полсезона за один евро. Сегодня бывший форвард Днепра забил дебютный гол после очередного возвращения. Иван Перишич пока играть не может.
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Зато выдал феерию Йосип Брекало, которого арендовали у Фиорентины. Вингер забил и отдал результативную передачу. Несколько неожиданно выстрелил Эмир Сахити. Косовар в отчетном матче отдал три ассиста (столько же у него было за весь прошлый сезон).
Хайдук наконец-то прервал безвыигрышную серию, которая длилась четыре матча. Благодаря этой победе команда из Сплита поднялась на первое место турнирной таблицы, но у Риеки есть матч в запасе.