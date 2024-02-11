Хайдук обіграв Белупо в рамках 22-го туру чемпіонату Хорватії. Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Хорватія, 22 тур

Хайдук – Белупо – 4:0

Голи: Калініч, 45+2, Брекало, 48, Калік, 51, Куіч, 68

Хайдук взимку солідно підсилився. Клуб вперше за 19 років має реальний шанс поборотися за чемпіонський титул, тож керівництво покликало зіркових вихованців допомогти. Зокрема, Нікола Калініч погодився грати пів сезону за один євро. Сьогодні колишній форвард Дніпра забив дебютний гол після чергового повернення. Іван Перішіч поки грати не може.

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Зате видав феєрію Йосіп Брекало, якого орендували у Фіорентини. Вінгер забив і віддав результативну передачу. Дещо несподівано вистрілив Емір Сахіті. Косовар у звітному матчі віддав три асисти (стільки ж у нього було за весь минулий сезон).

Хайдук нарешті перервав безвиграшну серію, яка тривала чотири матчі. Завдяки цій перемозі команда зі Спліта піднялася на перше місце турнірної таблиці, але в Рієки є матч у запасі.