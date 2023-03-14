Чемпионат Литвы 2023, А-лига. 3-й тур.

Шауляй – Гагельманн – 3:1

Голы: Романовский, 36, Щебетун, 49, Шешплаукис, 52 - Дангубич, 54

Шауляй повел в счете под конец первого тайма, когда Щебетун и Романовский создали первый мяч. Украинец головой сбросил на литовского партнера, а Даниэль переправил мяч в ворота.

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После перерыва эта парочка забила еще один гол: Романовский прострелил с правого края штрафной, а Щебетун сыграл на опережение. Очень быстро Шешплаукис забил третий мяч во встрече, а Гагельманн смог забить лишь гол престижа.

Эта победа позволила Шауляю набрать 7 очков и возглавить турнирную таблицу. Добавим, что Щебетун является воспитанником Динамо, но не получал шанса в основной команде.

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