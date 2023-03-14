Каталонский клуб минимально уступил Атлетико, но наш легионер успел запомниться несколькими эффектными моментами.

Моменты Цыганкова и VAR-драма последних минут в видеообзоре матча Жирона – Атлетико

Один из них случился на 54-й минуте. Цыганков на правом фланге красиво убрал Янника Карраско и вывалился на ударную позицию, но "прошить" Облака не удалось. "Не говорите "качество", скажите "Виктор Цыганков", – официальный Twitter Жироны не жалел комплиментов для новичка.

Напомним, каталонцы приобрели Цыганкова у Динамо всего за 5 млн евро, но киевляне получат немалую часть от возможной перепродажи хавбека. Перед Атлетико у украинца была серия из 3 результативных матчей, в которых он отличился голом и 3 ассистами.

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