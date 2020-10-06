Поляк проведет один сезон в аренде за Шарлеруа, информирует официальный сайт бельгийского клуба.

Бывшая звезда Днепра Джулиано присоединился к участнику Лиги чемпионов

Два года Теодорчик выступал за Удинезе, но не смог проявить себя на Фриули – всего один гол и один ассист в 32 матчах. Теперь 29-летний нападающий попытается вернуть прежний уровень в знакомой Бельгии. С 2016 по 2018 годы он выступал в составе Андерлехта. Брюссельцы покупали форварда у Динамо за 4,5 млн евро.

Добавим, что Шарлеруа сенсационно идет лидером чемпионата Бельгии, опережая Брюгге на очко после 8 туров.

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