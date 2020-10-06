Атакующий полузащитник Джулиано снова будет выступать в чемпионате Турции.

Бразилец на правах свободного агента присоединился к Истанбул Башакшехиру, информирует официальный сайт турецкого клуба. Контракт подписан на три года.

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Последним местом работы Джулиано был саудовский Аль-Наср, а до этого он играл за другой турецкий гранд – Фенербахче. Украинским болельщикам хавбек хорошо известен по выступлениям в составе Днепра с 2011 по 2014 годы. Также в его активе есть 14 матчей за сборную Бразилии.

Напомним, Истанбул Башакшехир будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21. Новой команде Джулиано выпали крайне сложные соперники – ПСЖ, Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг.

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