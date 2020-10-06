Поляк проведе один сезон в оренді за Шарлеруа, інформує офіційний сайт бельгійського клубу.

Колишня зірка Дніпра Джуліано приєднався до учасника Ліги чемпіонів

Два роки Теодорчик виступав за Удінезе, але не зміг проявити себе на Фріулі – всього один гол та один асист у 32 матчах. Тепер 29-річний нападник спробує повернути колишній рівень у знайомій Бельгії. З 2016 по 2018 роки він виступав у складі Андерлехта. Брюссельці купували форварда у Динамо за 4,5 млн євро.

Додамо, що Шарлеруа сенсаційно йде лідером чемпіонату Бельгії, випереджаючи Брюгге на очко після 8 турів.

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