Екс-динамівець Теодорчик приєднався до лідера чемпіонату Бельгії
Нападник Лукаш Теодорчик спробує реанімувати кар'єру в Бельгії.
Поляк проведе один сезон в оренді за Шарлеруа, інформує офіційний сайт бельгійського клубу.
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Два роки Теодорчик виступав за Удінезе, але не зміг проявити себе на Фріулі – всього один гол та один асист у 32 матчах. Тепер 29-річний нападник спробує повернути колишній рівень у знайомій Бельгії. З 2016 по 2018 роки він виступав у складі Андерлехта. Брюссельці купували форварда у Динамо за 4,5 млн євро.
Додамо, що Шарлеруа сенсаційно йде лідером чемпіонату Бельгії, випереджаючи Брюгге на очко після 8 турів.
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