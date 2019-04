Экс-динамовец Нинкович забил победный гол за Сидней на последней минуте матча

Сербский хавбек Милош Нинкович все еще пребывает в форме.

В 24-м туре чемпионата Австралии Сидней Милоша Нинковича принимал Мельбурн Виктори. Победу одержали хозяева благодаря точному выстрелу бывшего игрока Динамо уже в дополнительное к матчу время.

После серии рикошетов мяч попал в ноги сербского футболиста, хавбек нанес удар и мяч залетел в сетку ворот через толпу игроков соперника.

Напомним, Нинкович принадлежал Динамо с 2004 по 2013 годы. В текущем сезоне в активе хавбека 30 матчей за Сидней во всех турнирах, где футболист забил три гола и отдал 7 ассистов.

Ninkovic takes advantage of a delection to bobble Sydney into the lead! #SYDvMVC #BigBlue pic.twitter.com/kCvLQO5Cki