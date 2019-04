Екс-динамівець Нінковіч забив переможний гол за Сідней на останній хвилині матчу

Сербський хавбек Мілош Нінковіч все ще перебуває у формі.

У 24-у турі чемпіонату Австралії Сідней Мілоша Нінковіча приймав Мельбурн Вікторі. Перемогу здобули господарі завдяки влучному пострілу колишнього гравця Динамо вже у додатковий до матчу час.

Екс-форвард Динамо Аді був затриманий поліцією

Після серії рикошетів м’яч потрапив у ноги сербського футболіста, хавбек завдав удару і м’яч залетів у сітку воріт через натовп гравців суперника.

"Я пишаюся тим, що я був частиною цієї чудової команди", – Ель Каддурі пригадав час в Динамо

Нагадаємо, Нінковіч належав Динамо з 2004 по 2013 роки. У поточному сезоні в активі хавбека 30 матчів за Сідней в усіх турнірах, де футболіст забив три голи та віддав 7 асистів.

Ninkovic takes advantage of a delection to bobble Sydney into the lead! #SYDvMVC #BigBlue pic.twitter.com/kCvLQO5Cki