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Екс-динамівець Нінковіч забив переможний гол за Сідней на останній хвилині матчу

14:48 177 Читать на русском
Екс-динамівець Нінковіч забив переможний гол за Сідней на останній хвилині матчу
Мілош Нінковіч / Соцмережі

Сербський хавбек Мілош Нінковіч все ще перебуває у формі.

У 24-у турі чемпіонату Австралії Сідней Мілоша Нінковіча приймав Мельбурн Вікторі. Перемогу здобули господарі завдяки влучному пострілу колишнього гравця Динамо вже у додатковий до матчу час.

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Після серії рикошетів м’яч потрапив у ноги сербського футболіста, хавбек завдав удару і м’яч залетів у сітку воріт через натовп гравців суперника.

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Нагадаємо, Нінковіч належав Динамо з 2004 по 2013 роки. У поточному сезоні в активі хавбека 30 матчів за Сідней в усіх турнірах, де футболіст забив три голи та віддав 7 асистів.

Теги
Світ Мілош Нінковіч Мілош Нінковіч Динамо Динамо Сідней Сідней
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