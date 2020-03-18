Экс-динамовец готовится лететь в Китай – Кадар может стать единственным игроком сборной Венгрии с игровой практикой

Тамаш Кадар ушел из киевского Динамо в конце зимы, а теперь готовится вылетать в Китай. Страна, где вспыхнула эпидемия коронавируса, которая разрослась по всему миру, планирует возвращение к нормальной жизни.

Кадар покинул Динамо со скандалом – тренерский штаб Михайличенко даже перевел 30-летнего защитника в дубль. В конце концов, центрбек сборной Венгрии нашел себе, казалось бы, рискованный вариант с переходом в китайский Шаньдун Лунэн. Однако Поднебесная благодаря невероятным усилиям и инвестициям государства, а также соблюдению строгого карантина может стать первой, победившей смертельно опасный коронавирус. Тогда как Венгрия и все другие страны Европы только-только приостановили все свои турниры на неопределенный срок.

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Фактически только в одном месте на земле могут с уверенностью прогнозировать сроки восстановления своего чемпионата. И это именно Китай. Отложенный на 2 месяца старт местной Суперлиги планируют на 18 апреля 2020 года. Так что уже через несколько дней 30-летний венгр должен присоединиться к своей новой команде. Более того, именно экс-динамовец имеет все шансы стать первым футболистом сборной Венгрии, который сыграет официальный матч в условиях пандемии коронавируса. Хотя в местных СМИ высказывали опасения, что переезд в охваченный эпидемией Китай помешает его карьере в национальной команде. Сам Тамаш подтвердил, что собирается в далекое путешествие в скором времени.

"Вскоре у меня будут все документы на руках. И поскольку аэропорты не закрыты, в ближайшее время планирую вылететь в Китай и пройти там карантин. Если я останусь здоровым в течение двух недель, смогу присоединиться к команде и начать тренировки в общей группе. Нет ничего удивительного, что эта процедура применяется ко всем иностранцам, которые прибывают в Китай. Я знаю, что чемпионат стартует через месяц или как-то так, поэтому с нетерпением жду этого момента и возможности познакомиться с моими новыми партнерами", – рассказал Кадар в комментарии для портала csakfoci.hu.

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Бывший защитник Динамо также признался, что китайцы сами попросили его найти команду, с которой он мог бы поддерживать форму на период паузы в Суперлиге, чтобы не только ходить в спортзал. Кадар присоединился к Фехервару, за который результативно выступает украинец Иван Петряк. "Я думаю, что принял наилучшее возможное решение. Было приятно, что люди с Фехервара встретили меня с распростертыми объятиями и я мог пройти подготовку с ними. Я знал половину команды – не только венгров, но и иностранцев, потому что мы уже играли друг против друга. Быстро нашли общий язык".

Напомним, Кадар провел за Динамо свыше 100 официальных матчей (больше всего в карьере в составе одного клуба), забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Киевский клуб получил за его трансфер в Китай на 500 тысяч евро больше, чем заплатил Леху.