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Михайличенко четко объяснил, почему Кадар стал не нужен Динамо

08:25 68 Читати українською
Михайличенко четко объяснил, почему Кадар стал не нужен Динамо
Тамаш Кадар / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко выделил ключевые причины ухода защитника Тамаша Кадара.

По словам наставника киевлян, у 29-летнего центрбека не было достаточно мотивации, чтобы играть за клуб.

Кадар: Это неправда, что я создал конфликт с Михайличенко, чтобы ускорить переговоры о моем трансфере из Динамо

"Для того, чтобы играть в Динамо, нужно не просто подписать контракт, а очень хотеть этого. Если желания нет, и есть предложения от других клубов – езжай и играй. Поэтому сейчас Кадар играет в Китае", – цитирует Михайличенко Динамомания.

Напомним, во время зимних сборов Кадара отправили в дубль из-за открытого недовольства работой тренерского штаба Динамо. В конце февраля венгра продали в Шаньдун Лунэн ориентировочно за 3 млн евро.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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