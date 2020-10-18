Чемпионат Испании 2020/21, 6-й тур

Эйбар – Осасуна – 0:0

Удаление: Монкайола, 89 (Осасуна, вторая жёлтая)

Атлетик – Леванте – начало в 15:00

Вильярреал – Валенсия – начало в 17:00

Алавес – Эльче – начало в 19:30

Уэска – Вальядолид – начало в 19:30

Бетис – Реал Сосьедад – начало в 22:00

Воскресная открывал максимально проходной поединок между Эйбар и Осасуной. Найти в нем что-то интересное не смог ни один журналист или статистически-аналитический портал, да и сама игра не радовала. Из интересных моментов - желтая карточка Атиенсы уже на 1-й минуте, травма Кальери в середине первого тайма и ряд опасных ударов Муту под перекладину. Вообще, с его фланга прилетела большинство острых эпизодов.

Зозуля отметился первым голом в сезоне – Альбасете разгромно победил в битве аутсайдеров и покинул зону вылета

В целом, Эйбар был значительно острее (5:2 по ударам в створ, 12:6 по обводкам), но голов команды так и не забили. Подняться в первую десятку в турнирной таблице в текущем туре им не удалось.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ