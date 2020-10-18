Ейбар у рідних стінах розписав нічию з Осасуною
Поєдинок 6-го туру іспанської Прімери між Ейбаром та Осасуною голами не потішив.
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 6-й тур
Ейбар – Осасуна – 0:0
Вилучення: Монкайола, 89 (Осасуна, друга жовта)
Атлетік – Леванте – початок о 15:00
Вільяреал – Валенсія – початок о 17:00
Алавес – Ельче – початок о 19:30
Уеска – Вальядолід – початок о 19:30
Бетіс – Реал Сосьєдад – початок о 22:00
Недільню відкривав максимально прохідний поєдинок між Ейбаром та Осасуною. Знайти в ньому щось цікаве не зміг жоден журналіст чи статистично-аналітичний портал, та і сама гра не тішила. З цікавих моментів – жовта картка Атієнси вже на 1-й хвилині, травма Кальєрі в середині першого тайму та низка небезпечних ударів Муту під поперечку. Взагалі, із його флангу прилетіла більшість гострих епізодів.
#乾貴士 股抜きからの2人抜き！！#EibarOsasuna pic.twitter.com/P8gEIPquWq— ラ・リーガ (@LaLigaJP) October 18, 2020
Зозуля відзначився першим голом у сезоні – Альбасете розгромно переміг у битві аутсайдерів і покинув зону вильоту
Загалом, Ейбар був значно гострішим (5:2 за ударами в площину, 12:6 за обіграшами на дриблінгу), але голів команди так і не забили. Піднятися у першу десятку в турнірній таблиці у поточному турі їм не судилося.