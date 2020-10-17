Сегунда, 6 тур

Альбасете – Сабадель – 3:0

Голы: Арройо, 34, Пенья, 52, Зозуля, 62 (пен.)

Зозуля и компания принимали абсолютно худшую команду чемпионата – Сабадель, который не добыл ни одного очка. Первый тайм сложился довольно ровно, и Альбасете смог выйти вперед только за 10 минут до перерыва, когда Арройо воспользовался скидкой Кецоевича.

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Хозяева заряженными вышли из раздевалки и удвоили преимущество. Фустер отдал тонкую передачу на Пенью – 2:0. В такой результативный день отличился и Роман Зозуля. Того же Фустера сбили в штрафной, а украинец четко реализовал пенальти. Роман смог впервые забить в текущем чемпионате, прервав свою трехмесячную "сухую" серию. SofaScore насчитала форварду одну из самых высоких оценок в команде – 7,3. Лучше только у Фустера (7,4), Пеньи (7,4) и Надаля (7,9).

Благодаря победе Альбасете набрал четыре очка в чемпионате и по крайней мере временно покинул зону вылета. Сабадель с "баранкой" заслуженно остается на дне.

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