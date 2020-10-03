Чемпионат Испании 2020/21, 5-й тур

Вальядолид – Эйбар – 1:2

Голы: Вилья, 37 – Бургос, 29 (пен), Родригес, 90

Нереализированый пенальти: Гвардиола, 48 (Вальядолид)

Удаление: Диоп, 73 (Ейбар)

Атлетико – Вильяреал – начало в17:00

Эльче – Уэска – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Хетафе – начало в 19:30

Валенсия – Бетис – начало в 22:00

Субботнюю программу испанской Примеры начинал поединок Вальядолид – Эйбар. "Оружейники" первыми открыли счет благодаря пенальти, который арбитр назначил за игру рукой в штрафной площадке. Его реализовал Бургос, который в силу пробил под перекладину. На 38-й минуте Тони Вилья в одно касание откликнулся на прострельную передачу в штрафную и сравнял счет.

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В начале второго тайма рефери назначил еще один пенальти, но на этот раз в ворота Эйбара. Возможность вывести свою команду вперед потерял Гвардиола – помешал голкипер. Команды выглядели равными, однако на 73-й Диоп грубо наступил на ногу сопернику и получил за это прямую красную. "Пусела" сразу перешла в прессинг, но "оружейники" тоже не отсиживались в обороне и выходили на рискованные контратаки. Во время одной из них, уже в компенсированное время, Арбилья навесил в штрафную, где за спину защитнику забежал Кевин Родригес, который головой отправил мяч в сетку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Эйбара – 1:2.

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