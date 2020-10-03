Чемпіонат Іспанії 2020/21, 5-й тур

Вальядолід – Ейбар – 1:2

Голи: Вілья, 37 – Бургос, 29 (пен), Родрігес, 90

Нереалізований пенальті: Гвардіола, 48 (Вальядолід)

Вилучення: Діоп, 73 (Ейбар)

Атлетіко – Вільяреал – початок о 17:00

Ельче – Уеска – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Хетафе – початок о 19:30

Валенсія – Бетіс – початок о 22:00

Суботню програму іспанської Прімери розпочинав поєдинок Вальядолід – Ейбар. "Зброярі" першими відкрили рахунок завдяки пенальті, який арбітр призначив за гру рукою у штрафному майданчику. Його реалізував Бургос, який на силу пробив під поперечину. На 38-й хвилині Тоні Вілья в один дотик відгукнувся на прострільну передачу у карний і зрівняв рахунок.

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На початку другого тайму рефері призначив ще один пенальті, але цього разу у ворота Ейбара. Нагоду вивести свою команду уперед втратив Гвардіола – завадив голкіпер. Команди виглядали рівними, однак на 73-й Діоп грубо наступив на ногу супернику і отримав за це пряму червону. "Пусела" відразу перейшла у пресинг, але "зброярі" також не відсижували у обороні і виходили на ризиковані контратаки. Під час одної з них, вже у компенсований час, Арбілья навісив у штрафний майданчик, де за спину захиснику забіг Кевін Родрігес, який головою спрямував м'яч у сітку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ейбара – 1:2.

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