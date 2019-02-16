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Эйбар и Хетафе разошлись результативной ничьей

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Эйбар и Хетафе разошлись результативной ничьей
Эйбар – Хетафе – 2:2 / фото из соцсетей

В матче 24 тура Ла Лиги Эйбар и Хетафе разошлись миром.

Чемпионат Испании 2018/19, 24 тур

Эйбар – Хетафе – 2:2

Голы: Шарлес, 67, (пен), 80 – Мата, 37, Фулькье, 52

Хетафе вышел вперед благодаря голам Маты и Фулькье, но Шарлес сравнял счет и спас ничью для Эйбара.

Испания24 турІпуруа (Эйбар)

Эйбар - Хетафе: Пятница 15 февраля 2019

Эйбар
Матч окончен
2 : 2
Хетафе
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Испания Хетафе Хетафе Эйбар Эйбар Эйбар - Хетафе
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