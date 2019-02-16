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Ейбар та Хетафе розійшлись результативною нічиєю

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Ейбар та Хетафе розійшлись результативною нічиєю
Ейбар – Хетафе – 2:2 / фото із соцмереж

В матчі 24 туру Ла Ліги Ейбар та Хетафе розійшлись миром.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 24 тур

Ейбар – Хетафе – 2:2

Голи: Шарлес, 67, (пен), 80 – Мата, 37, Фульк'є, 52

Хетафе вийшов вперед завдяки голам Мати та Фульк'є, але Шарлес зрівняв рахунок та врятував нічию для Ейбара.

Іспанія24 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Хетафе: П'ятниця 15 лютого 2019

Ейбар
Матч завершено
2 : 2
Хетафе
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Теги
Хетафе Хетафе Ейбар Ейбар Іспанія Ейбар - Хетафе
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