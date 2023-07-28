Товарищеская встреча

Ювентус – Милан – 2:2 (по пенальти 4:3)

Голы: Данило, 33, Ругани, 48 – Чау 23, Жиру, 39

Матч против Милана должен был стать для "бьянконери" вторым в их летней программе, однако встречу с Барселоной отменили из-за проблем в стане каталонцев.

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Обе команды начали матч достаточно активно, впрочем, борьба была сосредоточена в центре поля. Первый острый момент возник у ворот Ювентуса после стандарта. На подачу Тео со штрафного отозвался молодой талант Чау. 10 минут понадобилось "бьянконери", чтобы сделать счет ничейным. Впрочем, долго он не продержался. Жиру классным ударом вывел свою команду вперед.

Наставник Милана Стефано Пиоли использовал почти всех игроков, которые были в его активе. На поле не появился только голкипер Миранте. Однако, это не помогло удержать победный счет. В серии пенальти Ювентус оказался сильнее.