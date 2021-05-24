Бразильский кипер провел больше всего "сухих" матчей в нынешней кампании Премьер-лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

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Эдерсон сыграл 19 поединков на "ноль" в рамках сезона 2020/21. Он опередил вратаря Челси Эдуара Менди, который провел 16 "сухих" матчей. Голкипер Манчестер Сити стал лишь третьим стражем ворот в истории АПЛ, получившим "Золотую перчатку" дважды подряд. Ранее это достижение покорилось Пепе Рейне и Джо Харту.

К слову, всего в нынешнем сезоне Эдерсон провел 36 матчей в чемпионате, в которых пропустил 28 мячей.

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