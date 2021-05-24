Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола признан коллегами лучшим тренером года, сообщает официальный сайт Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

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Испанец получил приз сэра Алекса Фергюсона. Такое решение приняли коучи команд Премьер-лиги, Футбольной лиги и национальной команды. Гвардиола уже побеждал в этой номинации в 2018 году.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Манчестер Сити под его руководством стал чемпионом Англии, завоевал Кубок английской лиги и вышел в финал Лиги чемпионов, где 29 мая встретится с лондонским Челси.

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