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Ящук выделил свои преимущества в борьбе за кресло президента УПЛ

09:48 18 Читати українською
Ящук выделил свои преимущества в борьбе за кресло президента УПЛ
Олег Ящук / Фото из соцсетей

Известный журналист Олег Ящук подтвердил, что будет бороться за место главы украинской Премьер-лиги и поделился основными тезисами своей программы.

"Почему я идеальный кандидат на пост президента УПЛ? Независимый от Динамо и Шахтера, с новым взглядом на ситуацию в украинском футболе. Готов сломать старую систему.

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Общаюсь на одном языке со всеми руководителями клубов, а благодаря работе на телевидении лично знаю большинство боссов клубов как УПЛ, так и Первой лиги. Независимый от УАФ. Знаком с процессами внутри всех клубов, проблем, контрактов. Готов сэкономить бюджет организации, работать за оклад в 3-4 раза меньше моего предшественника", – написал Ящук на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявили футбольный агент Олег Смалийчук и эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели.

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УПЛ выборы президента УПЛ Олег Ящук (журналист)
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