"Реально ли этому Металлисту, команде Первой лиги, выиграть Кубок Украины? Я бы не замахивался. Посмотрим, как мы сыграем с Зарей, а там будет видно.

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Как новички адаптируются. Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит Металлист. Нужно выиграть у Зари. Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один", – сказал Ярославский в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23. 1 марта подопечные Александра Кучера сойдутся в 1/4 финала Кубка Украины с Зарей.

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