"Могу вам сказать одно: 29 мая будет последняя игра ФК Металл в этом сезоне в Харькове. Именно на этом матче планируется возвращение Ярославского на ОСК Металлист. Знаю, что в харьковском клубе готовятся к тому, что Александр Ярославский приедет поддержать Металл именно в этой игре.

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Это будет сделано, во-первых, для того, чтобы показать, что он болеет за эту команду. Во-вторых, чтобы пообщаться с болельщиками и рассказать о планах на следующий сезон. Именно 29 мая вы сможете получить информацию из первых уст – каким будет Металл в следующем году. Будет ли это Металл, или уже будет Металлист в Первой лиге, какими будут трансферы...

Дождемся Александра Ярославского, и я думаю, что харьковские болельщики получат возможность вживую спросить, каким будет Металл или Металлист уже в следующем году", – рассказал журналист Игорь Цыганык.

Стоит добавить, что слова Цыганыка ФК Металл опубликовал на своих страницах в социальных сетях, фактически подтвердив информацию о встрече Ярославского с болельщиками. Кроме того, совсем недавно бизнесмен лично заявил, что в Первой лиге будет играть уже не Металл, а Металлист.

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