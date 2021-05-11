"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к властям Харькова, чтобы как можно скорее рассматривался вопрос восстановления инфраструктуры. Людей не интересуют заявления или обращения, их интересует, чтобы Металлист, когда выйдет в еврокубки, играл на своем стадионе.

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Сейчас я слабо верю, что УЕФА допустит харьковскую команду в еврокубки со стадионом в таком состоянии, в котором он находится сейчас. Приедет комиссия и забракует стадион. Не думаю, что харьковские фанаты будут этому рады. Обращаюсь к властям. Мне все равно, кому оно принадлежит, но мне не все равно, что сейчас все запущено. Верните инфраструктуру в то состояние, в котором я оставил ее в 2012-13 годах!

Сегодня на восстановление стадиона нужно 7 млн ​​долларов, 2 млн – на базу и 2 млн– в академию. Это 10-11 млн долларов. Как так получилось, почему все оказалось в таком состоянии? Я не знаю точную цифру, но говорят, что примерно 1 млн долларов ежегодно выделяют на содержание инфраструктуры. В свое время я тратил примерно 2-2,5 млн долларов в год на содержание базы, стадиона и академии. Сейчас выделяют 1 млн на стадион. Это вопрос к власти", – сказал Ярославский в программе "Цыганык LIVE".

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