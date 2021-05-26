"Я могу сказать, сколько вложил в Металлист. Я неоднократно говорил об этом раньше – 270 млн долларов было вложено в Металлист за 7,5 лет.

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Сколько вкладывал Курченко? Я не могу ответить – был подписан договор о конфиденциальности. Сейчас футбол обходится дешевле, так как экономическая ситуация в мире изменилась. Та же ситуация с пандемией..." – пояснил Ярославский в интервью Телеграф.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Сергея Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование.

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