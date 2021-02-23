"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатое культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В списке достижений харьковской общины золотыми буквами вписаны в историю региона, победы и титулы футбольного клуба Металлист.

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Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан – все это Металлист.

В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наша обязанность как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно.

Но пока от того славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.

Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить настоящий героический Металлист!

Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу", – цитирует Ярославского DCH.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас на ураинской футбольной карте Харьков представлен двумя командами – ФК Металл во Второй лиге и Металлист 1925 в Первой.

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