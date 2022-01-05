Ярославський: Металіст точно не буде прибутковим у найближче десятиліття
Президент харківського клубу Олександр Ярославський розповів про фінансові реалії утримання клубу.
"Завдання, які ми поставили перед собою, не дозволяють зробити цей проєкт прибутковим. Тому що все одно ти будеш витрачати більше, ніж заробляти, продаючи контракти футболістів.
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Металіст точно не буде прибутковим бізнесом у найближче десятиліття. По-перше, у нас телеправа скільки коштують? А в Англії продали за 12 мільярдів євро.
Чи готовий Металіст вийти на попередній бюджет? Ні звичайно. Він і не потрібен. Час інший був. Були інші ціни на футболістів", – сказав Ярославський в інтерв'ю FootballHub.
Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.
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