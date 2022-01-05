"Завдання, які ми поставили перед собою, не дозволяють зробити цей проєкт прибутковим. Тому що все одно ти будеш витрачати більше, ніж заробляти, продаючи контракти футболістів.

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Металіст точно не буде прибутковим бізнесом у найближче десятиліття. По-перше, у нас телеправа скільки коштують? А в Англії продали за 12 мільярдів євро.

Чи готовий Металіст вийти на попередній бюджет? Ні звичайно. Він і не потрібен. Час інший був. Були інші ціни на футболістів", – сказав Ярославський в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.

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