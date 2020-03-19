toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Вест Хэм возобновил тренировки – клуб Ярмоленко оригинально справляется с карантином

15:15 50 Читати українською
Вест Хэм возобновил тренировки – клуб Ярмоленко оригинально справляется с карантином
Андрей Ярмоленко в окружении игроков Вест Хэма / Reuters

Английский Вест Хэм вернулся к тренировкам во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Вест Хэм провел первую тренировку после введения карантина, сообщает официальный сайт клуба.

Бавария возобновила тренировки особым образом

Занятия произошло на территории базы "молотков". Интересно, что тренировки лондонцев состоялось с наименьшим количеством контакта между игроками. Отмечается, что все игроки здоровы, но клуб принимает дополнительные меры предосторожности, например, запрет на прием душа или еда на базе. Для каждого игрока были продуманы индивидуальные планы тренировок.

Добавим, что почти вся футбольная Европа находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Поэтому все клубы прекратили тренировки на неопределенный срок.

"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины

blog_ava
Президент Ла Лиги Тебас озвучил запланированные сроки возобновления европейских чемпионатов
00:45
328
Теги
Англия коронавирус Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
41
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук