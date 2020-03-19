Вест Хэм возобновил тренировки – клуб Ярмоленко оригинально справляется с карантином

Английский Вест Хэм вернулся к тренировкам во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Вест Хэм провел первую тренировку после введения карантина, сообщает официальный сайт клуба.

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Занятия произошло на территории базы "молотков". Интересно, что тренировки лондонцев состоялось с наименьшим количеством контакта между игроками. Отмечается, что все игроки здоровы, но клуб принимает дополнительные меры предосторожности, например, запрет на прием душа или еда на базе. Для каждого игрока были продуманы индивидуальные планы тренировок.

Добавим, что почти вся футбольная Европа находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Поэтому все клубы прекратили тренировки на неопределенный срок.

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