Кубок Президента ОАЕ, півфінал, другий матч

Аль-Айн – Аль-Васл – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Ерік, 23

Вилучення: Халід Ейса, 29 – Бенламрі, 86

Домашній матч Аль-Васла завершився нулями, тому все вирішувалось на полі Аль-Айна. Сергій Ребров очікувано випустив Андрія Ярмоленка у основі.

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Вінгер вже в середині тайму віддячив за довіру, хоча й курйозним чином. Ярмоленко явно хотів сам замикати простріл партнера, але нормально не влучив по м'ячу. На щастя, круглий дуже зручно відлетів до лівого латераля Еріка – 1:0. Вкотре доводиться згадувати, як Аль-Айн взимку не захотів продавати яскравого бразильця Шахтарю за 1,2 млн євро. Ярмоленко дорогою до радісних партнерів не міг стримати посмішки, усвідомлюючи всю випадковість свого асисту. Тим не менш, є 15 результативна дія українця за Аль-Айн – 9+6.

بدأ الهجمة وأنهاها بنفسه..

إيريك يسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة يسارية على الطائر#العين_الوصل#كاس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/OfO2lUTmv1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

Незабаром настрій господарям зіпсував Халід Ейса. Кіпер авантюрно вискочив за межі карного майданчика і був змушений зіграти рукою, щоб не пропустити м'яч супернику на порожні ворота. Наслідок – пряма червона, яка змусила Реброва міняти польового на запасного воротаря. Наставник Аль-Айна виглядав дуже стурбованим.

يغادر الملعب بالدموع..

تـأثر واضح على خالد عيسى بعد تلقيه للبطاقة الحمراء#العين_الوصل#كاس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/0qcwyiELJA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

Мохамед Абу Сандах гідно впорався з викликом, зберігши свої ворота "сухими". Ярмоленка зняли з поля в середині другого тайму. Без нього партнери навіть забили ще раз, але VAR помітив порушення. Бенламрі встиг наговорити на другу жовту, вирівнявши склади.

Підопічні Реброва з боями втримали перемогу і путівку у фінал Кубка Президента, який не вигравали з 2018 року. Суперником у вирішальному матчі стане Аль-Шарджа.