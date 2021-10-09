Наставник национальной команды Финляндии Маркку Канерва прошелся по игре отбора к ЧМ-2022 против Украины (1:2).

"Украина действовала очень активно. Нам было трудно пробиться сквозь ее защиту, но иногда нам это удавалось. Мы пытались строить свои действия на контратаках, только так мы могли лишить соперника контроля.

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Конечно, мы не ожидали, что пропустим так быстро. Ярмоленко все сделал классно. Да, ошибки случаются, их следует анализировать и избегать в будущем", – цитирует Канерву официальный сайт УАФ.

Следующий матч украинцы проведут 12 октября во Львове против сборной Боснии и Герцеговины.

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