Наставник національної команди Фінляндії Маркку Канерва пройшовся по грі відбору до ЧС-2022 проти України (1:2).

"Україна діяла дуже активно. Нам було важко пробитися крізь її оборону, але іноді нам це вдавалось. Ми намагалися будувати свої дії на контратаках, тільки так ми могли позбавити суперника контролю.

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Звісно, ми не очікували, що пропустимо настільки швидко. Ярмоленко все зробив класно. Так, помилки трапляються, їх варто аналізувати й уникати в майбутньому", – цитує Канерву офіційний сайт УАФ.

Наступний матч українці проведуть 12 жовтня у Львові проти збірної Боснії та Герцеговини.

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