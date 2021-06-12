Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко находится на 5-м месте в списке лучших бомбардиров сборных-участниц чемпионата Европы, сообщает Zbirna.com.

Ярмоленко: Легких игр на Евро не будет, но мы не можем подвести наших болельщиков

Дубль в ворота сборной Бахрейна позволил нашему легионеру довести счет своих голов за национальную команду до 40. Среди соперников "сине-желтых" по группе в списке только одно конкурент – нападающий Северной Македонии Горан Пандев с 36-ю голами.

Топ-10 лучших бомбардиров в матчах за сборную среди участников Евро-2020 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 104 гола.

2. Роберт Левандовски (Польша) – 66 голов.

3. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 60 голов.

4. Оливье Жиру (Франция) – 44 гола.

5. Андрей Ярмоленко (Украина) – 40 голов.

6. Томас Мюллер (Германия) – 39 голов.

7-9. Антуан Гризманн (Франция) – 36 голов.

7-9. Горан Пандев (Северная Македония) – 36 голов.

7-9. Кристиан Эриксен (Дания) – 36 голов.

10. Харри Кейн (Англия) – 34 гола.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул