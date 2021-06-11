"Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда у любого спортсмена перед большими турнирами.

Трубин: Хорошо, что Евро-2020 перенесли – иначе следил бы за ним как болельщик

Мы же все понимаем, что не можем подвести наших болельщиков, нашу страну. Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум", – сказал Ярмоленко в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, уже сегодня, 11 июня, в 16:00 национальная команда возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграет свой первый групповой матч против Нидерландов. До вылета "сине-желтые" планируют провести еще одну полноценную тренировку.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул