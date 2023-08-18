Динамо лишь в серии пенальти одолело Арис, спасая Мирчу Луческу от увольнения. Победа в противостоянии была важной для Украины, ведь греки в первом поединке вывесили баннер с надписью: "Разбить нацистов "Азова".

Решающий гол забил Александр Караваев, который, казалось, был не нужен Луческу. А Ярмоленко, хоть и был острый в атаке, провалился в моменте с пропущенным голом. Бущан же стал героем Динамо в экстратаймах и в серии пенальти, а после победы потроллил фанатов Ариса. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".