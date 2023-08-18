Изгнанники спасают Динамо – сенсационные герои чуда Луческу прибили жалких греков, катастрофа лидера и фактор Ярмоленко
17:05 - Читати українською
"Футбол 24" обсудил напряженный поединок квалификации Лиги конференций Динамо - Арис, в котором путевку в следующий раунд завоевали киевляне.
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 6 : 5 )
завершено
45’ Назар Волошин
Невен Джурасек 39’
Домагой Павичич 106’
39’ Невен Джурасек
45’ Назар Волошин
106’ Домагой Павичич
Динамо лишь в серии пенальти одолело Арис, спасая Мирчу Луческу от увольнения. Победа в противостоянии была важной для Украины, ведь греки в первом поединке вывесили баннер с надписью: "Разбить нацистов "Азова".
Решающий гол забил Александр Караваев, который, казалось, был не нужен Луческу. А Ярмоленко, хоть и был острый в атаке, провалился в моменте с пропущенным голом. Бущан же стал героем Динамо в экстратаймах и в серии пенальти, а после победы потроллил фанатов Ариса. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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